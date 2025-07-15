Над Крымом и Белгородской областью сбили восемь беспилотников ВСУ за час

Восемь беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожили за один час в Белгородской области и Крыму. Об этом заявило Минобороны.

В Белгородской области ликвидировали три украинских беспилотника

«В период с 10.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Военное ведомство уточнило, что шесть БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, два – над Крымом.

Ночью 15 июля над территорией России сбили 55 украинских дронов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МинобороныБеспилотникиБелгородская областьКрым

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