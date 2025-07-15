Над Крымом и Белгородской областью сбили восемь беспилотников ВСУ за час
15 июля 202512:04
Восемь беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожили за один час в Белгородской области и Крыму. Об этом заявило Минобороны.
«В период с 10.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Военное ведомство уточнило, что шесть БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, два – над Крымом.
Ночью 15 июля над территорией России сбили 55 украинских дронов, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru