Минфин США ввёл санкции против Кабаевой и «Сколково»

В санкционный список США попали ещё 13 физических и более 30 юридических лиц из России, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.

Евросоюз ввёл санкции против Пескова, Навки и Кабаевой

В частности, ограничения ввели в отношении главы «ФосАгро» Андрея Гурьева и его сына, депутата Мариупольского городского совета Костантина иващенко, главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Также в «чёрный» список попали председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева, председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский и другие.

В список юридических лиц, в отношении которых ввели санкции, попали фонд «Сколково», Магнитогорский металлургический комбинат и ряд технических институтов.

Ранее власти Канады ввели санкции против ещё 43 физических и 17 юридических лиц из России с целью «усилить давление на российскую военную машину».

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Фото: er.ru
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