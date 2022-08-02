Минфин США ввёл санкции против Кабаевой и «Сколково»

В частности, ограничения ввели в отношении главы «ФосАгро» Андрея Гурьева и его сына, депутата Мариупольского городского совета Костантина иващенко, главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Также в «чёрный» список попали председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева, председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский и другие.

В список юридических лиц, в отношении которых ввели санкции, попали фонд «Сколково», Магнитогорский металлургический комбинат и ряд технических институтов.

Ранее власти Канады ввели санкции против ещё 43 физических и 17 юридических лиц из России с целью «усилить давление на российскую военную машину».