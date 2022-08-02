Канада объявила о расширении антироссийских санкций

В частности, в «чёрный» список попали российские военнослужащие, которые, по мнению Оттавы, якобы причастны к событиям в украинской Буче. Судя по возрасту попавших под санкции россиян, речь идёт непосредственно о военнослужащих - самому старшему из них 56 лет, самому младшему - 20 лет.

В списке компаний, против которых введены новые рестрикции, значатся АО «Научно-производственное предприятие «Салют», АО «Научно-производственное предприятие «Алмаз», Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, АО «Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун», ОАО «Петровский электромеханический завод «Молот» и другие.

По словам министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, дополнительные санкции введены с целью «усилить давление на российскую военную машину».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Канада «сама производит нефть и газ и планирует выйти на европейский рынок», поэтому не хотела отдавать России газоперекачивающие машины для «Северного потока», сообщает RT.