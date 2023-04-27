Минфин США ввел повторные санкции против ФСБ России

На этот раз российская спецслужба обвиняется в незаконном задержании американских граждан.

В Белом доме уточнили, что усиление санкционного давления на ФСБ России планировалось задолго до задержания в Екатеринбурге журналиста Эвана Гершковича.

Кроме того, в администрации Джо Байдена предупредили, что это лишь первый шаг программы по усилению американских действий, далее санкционный список будет дополнен именами российских граждан и организаций.

Ранее в американском Госдеп заявили, что США продолжат вводить антироссийские санкции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

