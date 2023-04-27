Минфин США ввел повторные санкции против ФСБ России
Министерство финансов США ввело повторные санкции против Федеральной службы Безопасности России, сообщает РИА Новости.
На этот раз российская спецслужба обвиняется в незаконном задержании американских граждан.
В Белом доме уточнили, что усиление санкционного давления на ФСБ России планировалось задолго до задержания в Екатеринбурге журналиста Эвана Гершковича.
Кроме того, в администрации Джо Байдена предупредили, что это лишь первый шаг программы по усилению американских действий, далее санкционный список будет дополнен именами российских граждан и организаций.
Ранее в американском Госдеп заявили, что США продолжат вводить антироссийские санкции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru