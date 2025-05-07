Мерц и Макрон пообещали вывести отношения Германии и Франции на новый уровень

В публикации отмечается, что сотрудничество двух стран необходимо, чтобы Европа стала более независимой, конкурентоспособной и безопасной. Оба лидера заявили, что готовы приложить максимум усилий для этого, так как Евросоюз находится в периоде геополитических потрясений.

Статья была выпущена в канун визита канцлера Германии в Париж на переговоры с Макроном. С прошлым главой немецкого правительства Олафом Шольцем у французского лидера случались разногласия из-за вопросов повышения расходов на оборону.

Ранее СМИ призвали канцлера ФРГ Мерца посетить Парад Победы в Москве, напоминает НСН.

