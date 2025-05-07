Мерц и Макрон пообещали вывести отношения Германии и Франции на новый уровень
Отношения Берлина и Парижа будут перезагружены ради будущего ЕС. Это пообещали сделать новый канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в своей совместной статье для газеты Le Figaro.
В публикации отмечается, что сотрудничество двух стран необходимо, чтобы Европа стала более независимой, конкурентоспособной и безопасной. Оба лидера заявили, что готовы приложить максимум усилий для этого, так как Евросоюз находится в периоде геополитических потрясений.
Статья была выпущена в канун визита канцлера Германии в Париж на переговоры с Макроном. С прошлым главой немецкого правительства Олафом Шольцем у французского лидера случались разногласия из-за вопросов повышения расходов на оборону.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru