Мерц и Макрон пообещали вывести отношения Германии и Франции на новый уровень

Отношения Берлина и Парижа будут перезагружены ради будущего ЕС. Это пообещали сделать новый канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в своей совместной статье для газеты Le Figaro.

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В публикации отмечается, что сотрудничество двух стран необходимо, чтобы Европа стала более независимой, конкурентоспособной и безопасной. Оба лидера заявили, что готовы приложить максимум усилий для этого, так как Евросоюз находится в периоде геополитических потрясений.

Статья была выпущена в канун визита канцлера Германии в Париж на переговоры с Макроном. С прошлым главой немецкого правительства Олафом Шольцем у французского лидера случались разногласия из-за вопросов повышения расходов на оборону.

Ранее СМИ призвали канцлера ФРГ Мерца посетить Парад Победы в Москве, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзФранцияГермания

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