Лукашенко помиловал еще 42 осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал ещё 42 человека, которые были осуждены за экстремизм. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко помиловал еще 20 осужденных за протесты в Белоруссии

Отмечается, что решение было принято в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Согласно документу о помиловании, речь идёт о 18 женщинах и 24 мужчинах. Уточняется у них имеются хронические заболевания, несовершеннолетние дети, один из помилованных достиг пенсионного возраста.

«Все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном», - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко амнистировал почти восемь тысяч осужденных в связи с Днем Победы, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
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