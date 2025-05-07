Лукашенко помиловал еще 42 осужденных за экстремизм

Отмечается, что решение было принято в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Согласно документу о помиловании, речь идёт о 18 женщинах и 24 мужчинах. Уточняется у них имеются хронические заболевания, несовершеннолетние дети, один из помилованных достиг пенсионного возраста.

«Все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном», - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко амнистировал почти восемь тысяч осужденных в связи с Днем Победы, сообщает RT.



