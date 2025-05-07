Лукашенко помиловал еще 42 осужденных за экстремизм
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал ещё 42 человека, которые были осуждены за экстремизм. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Отмечается, что решение было принято в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
Согласно документу о помиловании, речь идёт о 18 женщинах и 24 мужчинах. Уточняется у них имеются хронические заболевания, несовершеннолетние дети, один из помилованных достиг пенсионного возраста.
«Все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном», - говорится в сообщении.
Ранее Лукашенко амнистировал почти восемь тысяч осужденных в связи с Днем Победы, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин заявил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
- Гай Германика анонсировала боди-хоррор с Якубовичем
- Лукашенко помиловал еще 42 осужденных за экстремизм
- Жительница Кубани судится с больницей за смерть отца и уничтожение медкарт
- Мерц и Макрон пообещали вывести отношения Германии и Франции на новый уровень
- Самолет лидера Сербии Вучича вылетел в Москву после вынужденной посадки в Баку
- Следователи возбудили уголовное дело по факту ракетного обстрела Рыльска ВСУ
- Пашинян: Армения намерена углублять отношения с Россией
- Эстония закрыла свое небо для летящих в РФ политиков
- СМИ призвали канцлера ФРГ Мерца посетить Парад Победы в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru