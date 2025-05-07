Следователи возбудили уголовное дело по факту ракетного обстрела Рыльска ВСУ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ракетного обстрела города Рыльска (Курская область) украинскими войсками. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России.
Уточняется, что ракетный удар был нанесен по городской электроподстанции в ночь на 5 мая. Были повреждены дома, а местные жители остались без электроэнергии. В результате инцидента были ранены двое несовершеннолетних.
В ходе осмотра место происшествия были обнаружены фрамента ракетной системы залпового огня «Вампир» чешского производства.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Рыльск пострадали 45-летний мужчина и 21-летняя девушка. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru