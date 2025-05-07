Гай Германика анонсировала боди-хоррор с Якубовичем

Режиссёр Валерия Гай Германика в воём Telegram-канале заявила, что в настоящее время работает над «микро-сериалом боди-хоррором».

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По её словам, главные роли в проекте исполнят телеведущий Леонид Якубович и актриса Мария Кончаловская.

Других подробностей, в том числе дату премьеры, режиссёр не раскрыла.

Ранее в СМИ появилась информация, что Якубович якобы отказался сбривать усы даже за 10 млн рублей, сообщает RT.

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