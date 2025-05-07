Пашинян: Армения намерена углублять отношения с Россией
В основе политики Армении никогда не было логики, подразумевающей отказа от посещения России. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Отвечая на вопрос о возможной негативной реакции Запада из-за планов посетить парад в Москве, он указал, что данное мероприятие «посвящено победе во Второй мировой войне».
«Но будут обсуждаться и другие важные вопросы, поэтому нельзя упустить эту возможность», - подчеркнул Пашинян.
Он добавил, что Ереван не планирует отказываться от углубления отношений с Москвой.
Ранее глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян заявил о готовности начать процесс импичмента Пашиняна, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru