Пашинян: Армения намерена углублять отношения с Россией

Отвечая на вопрос о возможной негативной реакции Запада из-за планов посетить парад в Москве, он указал, что данное мероприятие «посвящено победе во Второй мировой войне».

«Но будут обсуждаться и другие важные вопросы, поэтому нельзя упустить эту возможность», - подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что Ереван не планирует отказываться от углубления отношений с Москвой.

Ранее глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян заявил о готовности начать процесс импичмента Пашиняна, сообщает RT.

