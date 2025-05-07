Собянин заявил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
7 мая 202517:29
Российские средства ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он указал, что в настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.
Ранее в Миноборооны РФ заявили, что за сутки в российском небе были уничтожены 524 украинских беспилотника, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В том числе над Подмосковьем в ночь на 7 мая сбили 17 дронов, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru