Собянин заявил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Российские средства ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он указал, что в настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Миноборооны РФ заявили, что за сутки в российском небе были уничтожены 524 украинских беспилотника, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В том числе над Подмосковьем в ночь на 7 мая сбили 17 дронов, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиСпецоперацияМоскваСергей Собянин

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