Эстония закрыла свое небо для летящих в РФ политиков
Власти Эстонии запретили использовать воздушное пространство страны для полётов в Россию представителей иностранных государств, намеревающихся принять уучастие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, республика не желает «каким-либо образом поддерживать» проведение Парада Победы в Москве.
«Использование воздушного пространства Эстонии для полёта в Москву на парад в честь 9 мая исключено», - заключил он.
Ранее власти Литвы запретили перелёт самолёта президента Сербии Александра Вучича, следующего в РФ, в воздушном пространстве республики, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru