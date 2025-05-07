СМИ призвали канцлера ФРГ Мерца посетить Парад Победы в Москве
Первое, что должен сделать новый канцлер Германии Фридрих Мерц — это посетить Парад Победы в Москве. С таким заявлением выступила немецкая газета Berliner Zeitung.
Издание назвало сразу несколько причин, почему этот шаг нужен главе следующего правительства. Отмечается, что так он покажет уважение к исторической памяти и защитит экономические интересы страны. В публикации также утверждается, что такой визит продемонстрирует договороспособность Мерца и вернет Германию на мировую арену.
Авторы материала также подчеркнули, что двусторонние переговоры необходимы, так как немецкий бизнес не захотел уходить из России. По их оценкам, от 2000 до 2500 компаний продолжают работать на российском рынке. Уточняется, что поездка канцлера поможет лучше отстоять их права.
Ранее Фридрих Мерц отказался ехать в Киев на 9 мая, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru