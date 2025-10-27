ЛУКОЙЛ начнет продажу зарубежных активов после введения санкций США

Компания ЛУКОЙЛ объявила о намерении продать свои зарубежные активы в связи с введением против нее санкций США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В ЛУКОЙЛе уточнили, что реализация активов будет проходить в соответствии с лицензией, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое и включило компанию в санкционный список. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий за рубежом.