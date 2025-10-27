ЛУКОЙЛ начнет продажу зарубежных активов после введения санкций США
Компания ЛУКОЙЛ объявила о намерении продать свои зарубежные активы в связи с введением против нее санкций США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В ЛУКОЙЛе уточнили, что реализация активов будет проходить в соответствии с лицензией, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое и включило компанию в санкционный список. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий за рубежом.
Рассмотрение заявок на сделки уже начато. Согласно условиям лицензии, OFAC отвело месяц на завершение операций с ЛУКОЙЛом — до 21 ноября. Аналогичные ограничения введены и против «Роснефти», а также всех их дочерних структур, где головные компании владеют более чем 50% долей.
Комментируя введение санкций, президент России Владимир Путин назвал их «серьезными» и имеющими «определенные последствия» для страны, однако выразил уверенность, что они не окажут существенного влияния на состояние российской экономики. Глава государства расценил действия Вашингтона как попытку давления на Москву и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб отношениям между Россией и США, передает «Радиоточка НСН».
