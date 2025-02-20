Минфин США: Вашингтон может как смягчить санкции против России, так и усилить

Глава американского Минфина рассказал в беседе с Bloomberg, что сначала США намерены «приблизить украинцев к США через экономические связи», а затем «сказать русским, чтобы они садились за стол переговоров». По словам Бессента, США, если «им будет нужно», могут и ужесточить санкции. Бессент также считает, что серьезные экономические интересы США на Украине станут для нее гарантией безопасности.

Глава Госдепа США Марко Рубио ранее заявил союзникам Вашингтона в Европе, что администрация президента Дональда Трампа сохранит в силе санкции в отношении России как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта вокруг Украины.

