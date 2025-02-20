Минфин США: Вашингтон может как смягчить санкции против России, так и усилить
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готовится как к возможному смягчению санкционного режима в отношении России, так и к его ужесточению.
Глава американского Минфина рассказал в беседе с Bloomberg, что сначала США намерены «приблизить украинцев к США через экономические связи», а затем «сказать русским, чтобы они садились за стол переговоров». По словам Бессента, США, если «им будет нужно», могут и ужесточить санкции. Бессент также считает, что серьезные экономические интересы США на Украине станут для нее гарантией безопасности.
Глава Госдепа США Марко Рубио ранее заявил союзникам Вашингтона в Европе, что администрация президента Дональда Трампа сохранит в силе санкции в отношении России как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта вокруг Украины.
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