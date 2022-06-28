Жене и дочери Байдена запретили въезд в Россию
Супруге и дочери президента США Джилл и Эшли Байден запретили въезд в Россию. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.
Первая леди и дочь американского лидера, а также 23 других гражданина США попали в стоп-лист внешнеполитического ведомства. Ограничения были введены «в качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей».
В черный список также попали сенаторы США: Чарльз Грассли, Кирстен Джиллибрандр, Сьюзан Коллинз, Бенджамин Сасс и Мартин Хайнрих, ряд специалистов Стэнфордского, Йельского и Гарвардского университетов.
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