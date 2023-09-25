Минфин США отменил санкции в отношении российской «ОДК-СТАР»

Российское предприятие «ОДК-СТАР» исключили из американского списка санкций в отношении России, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

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Санкции против организации из РФ были введены 14 сентября в связи со спецоперацией ВС РФ на Украине.

При этом «ОДК-СТАР» осталась в санкционном списке, который связан с Ираном. Американские властей указывают на якобы сотрудничество российской компании с иранской государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).

Ранее Европейский суд отклонил иск российского предпринимателя Алексея Мордашова к Совету Европейского союза с требованием исключить его из списка санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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