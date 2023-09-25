«Санкции действительно вредят обычным людям. … Но я не думаю, что у нас есть выбор», — указала глава МИД.

По словам Валтонен, РФ и ее граждане понимают необходимость «платить» за происходящее на Украине, и западным странам «важно это показать».

Между тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции не работают, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ограничениями Запад пытался «поставить Россию на колени», однако Москва справилась с давлением.

