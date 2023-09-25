Глава МИД Финляндии признала, что санкции вредят обычным россиянам
Санкции Запада в отношении России нацелены в том числе на простых жителей страны. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью The Washington Post.
«Санкции действительно вредят обычным людям. … Но я не думаю, что у нас есть выбор», — указала глава МИД.
По словам Валтонен, РФ и ее граждане понимают необходимость «платить» за происходящее на Украине, и западным странам «важно это показать».
Между тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции не работают, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ограничениями Запад пытался «поставить Россию на колени», однако Москва справилась с давлением.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Финляндии признала, что санкции вредят обычным россиянам
- Масочный режим ввели в больницах Новосибирской области
- СМИ: Haier закроет завод техники Candy в России
- ФАС возбудила дело против МегаФона
- В Севастополе начали демонтаж аварийных конструкций в штабе ЧФ
- Средства ПВО перехватили украинский дрон над Курской областью
- В подмосковном лесу нашли трехметрового питона
- В Приднестровье обнаружили обломки ракеты С-300
- В Ленинградской области мужчина пытался провезти более тонны наркотиков
- Два человека пострадали при обстреле белгородского поселка Уразово
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru