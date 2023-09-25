Глава МИД Финляндии признала, что санкции вредят обычным россиянам

Санкции Запада в отношении России нацелены в том числе на простых жителей страны. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью The Washington Post.

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«Санкции действительно вредят обычным людям. … Но я не думаю, что у нас есть выбор», — указала глава МИД.

По словам Валтонен, РФ и ее граждане понимают необходимость «платить» за происходящее на Украине, и западным странам «важно это показать».

Между тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции не работают, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ограничениями Запад пытался «поставить Россию на колени», однако Москва справилась с давлением.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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