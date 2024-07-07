Минэнерго Украины: В Никополе повреждены электроподстанции
В Днепропетровской области в Никополе в результате взрывов была повреждена и обесточена электроподстанция. Об этом говорится в Telegram-канале министерства энергетики Украины.
По данным источника, в результате этого были отключены бытовые потребители и водоканал. При этом отмечается, что все абоненты уже запитаны.
В Минэнерго Украины добавили, что в Харьковской области также был поврежден газовый объект, а в подконтрольном ВСУ Херсоне — здание оператора распределения электроэнергии. Однако о каких именно объектах идет речь, в министерстве не уточнили.
Накануне о взрывах в Днепропетровской области также говорил украинский телеканал «Общественное».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Сумской области повредили объект энергетики, в результате чего жители нескольких населенных пунктов региона остались без света.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru