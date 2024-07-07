Минэнерго Украины: В Никополе повреждены электроподстанции

В Днепропетровской области в Никополе в результате взрывов была повреждена и обесточена электроподстанция. Об этом говорится в Telegram-канале министерства энергетики Украины.

По данным источника, в результате этого были отключены бытовые потребители и водоканал. При этом отмечается, что все абоненты уже запитаны.