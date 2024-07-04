В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в четверг, 4 июля, были зафиксированы повреждения административного здания на территории региона.

Согласно сообщению в его Telegram-канале, обстрелам подверглись города Никополь и Марганец. По словам Лысака, в результате были задеты линия электропередач и газопровод.

В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении промышленного предприятия

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. По мнению российских властей, за этим терактом стоят украинские спецслужбы.

Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушные тревоги в украинских регионах звучат ежедневно, а иногда объявляются по всей стране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаДнепропетровск

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