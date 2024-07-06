На Украине в Сумской области повредили объект энергетики
6 июля 202411:40
В ночь на 6 июля на Украине в Сумской области был поврежден энергетический объект. Об этом сообщили в сумской областной военной администрации.
Представители ведомства рассказали, что накануне область подверглась ударам. По данным источника, жители нескольких населенных пунктов региона остались без света.
В настоящий момент аварийные бригады восстанавливают электроснабжение в регионе.
Ранее RT сообщил, что в Сумской области были слышны взрывы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru