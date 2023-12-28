Минэкономики ФРГ заявило о подготовке новых санкций против России
Представитель Минэкономики Германии заявил, что принятый ранее Евросоюзом 12-й пакет санкций против России не будет последним, сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время в Брюсселе готовят новые пакеты рестрикций, направленные, в том числе, на предотвращение ранее введённых ограничений.
«Санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода будут обнаруживаться и пресекаться», - заключил представитель Минэкономики ФРГ.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что главной проблемой от санкций являются международные платежи и блокировка активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru