Минэкономики ФРГ заявило о подготовке новых санкций против России

Представитель Минэкономики Германии заявил, что принятый ранее Евросоюзом 12-й пакет санкций против России не будет последним, сообщает ТАСС.

В Европарламенте заявили о подготовке 13-го и 14-го пакета антироссийских санкций

По его словам, в настоящее время в Брюсселе готовят новые пакеты рестрикций, направленные, в том числе, на предотвращение ранее введённых ограничений.

«Санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода будут обнаруживаться и пресекаться», - заключил представитель Минэкономики ФРГ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что главной проблемой от санкций являются международные платежи и блокировка активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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