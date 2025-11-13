Политолога Екатерину Шульман внесли в список террористов и экстремистов
13 ноября 202517:25
Политолога Екатеринк Шульман (признана в РФ иноагентом) внесли в список террористов и экстремистов. Об этом со ссылкой на данные Росфинмониторинга сообщает RT.
Также в указанный перечень попал предприниматель Борис Зимин (признан в РФ иноагентом).
Попадание в данный список Росфинмониторинга предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее в перечень террористов и экстремистов попала украинская журналистка Татьяна Монтян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
