Политолога Екатерину Шульман внесли в список террористов и экстремистов

Политолога Екатеринк Шульман (признана в РФ иноагентом) внесли в список террористов и экстремистов. Об этом со ссылкой на данные Росфинмониторинга сообщает RT.

Блогера Никиту Ефремова признали террористом и экстремистом

Также в указанный перечень попал предприниматель Борис Зимин (признан в РФ иноагентом).

Попадание в данный список Росфинмониторинга предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее в перечень террористов и экстремистов попала украинская журналистка Татьяна Монтян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: wikipedia.org/Mikhail Kovalevskiy
ТЕГИ:РоссияЭкстремистыТеррористы

