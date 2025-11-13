Тренер Балахнин назвал причину отсутствия мотивации у сборной России

По его словам, в настоящее время у национальной команды только товарищеские игры и нет серьёзной борьбы за какой-либо результат.

«Выходишь на поле — а где ты борешься? За какие-то очки или за спасение от вылета? Всё это превращается в обыденность», — указал специалист.

Ранее сборная Россия сыграла вничью с командой Перу. Товарищеский матч, который прощёл 12 ноября в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 1:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

