В Европарламенте заявили о подготовке 13-го и 14-го пакета антироссийских санкций

По словам политика, разработка рестрикций не займет много времени.

«Их очень скоро представят странам-членам», — указал Здеховски.

В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри отметил, что ЕС «всегда готов» принять новые антироссийские санкции. При этом в сообществе «никогда заранее не комментируют» возможное содержание пакетов.

Ранее Евросоюз объявил о принятии 12-го пакета санкций против РФ, который включает в том числе запрет на импорт алмазов, ввоз сжиженных нефтяных газов, чугуна, железа, медной и алюминиевой проволоки, некоторых труб. В Кремле отмечали, что ресурс областей, где могут вводиться рестрикции, исчерпывается, пишет Ura.ru.

