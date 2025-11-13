Начальника строительного участка задержали по делу об обрушении части «Снежкома»
Начальник строительного участка был задержан в Красногорске по делу о частичном обрушении горнолыжной трассы «Снежком». Об этом со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области сообщает RT.
Инцидент произошёл 11 ноября при сносе очередной колонны «Снежкома». В результате чего часть конструкции упала на прилегающую проезжую часть, повредив 129 автомобилей и окна расположенных рядом квартир многоэтажных домов. Пострадали три человека.
По данным ведомства, задержанный подозревается в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ. В ходе допроса он признал вину в полном объеме.
Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил «Радиоточке НСН», что владельцы повреждённых автомобилей в Красногорке смогут получить компенсации только после завершения следствия.
