Начальника строительного участка задержали по делу об обрушении части «Снежкома»

Начальник строительного участка был задержан в Красногорске по делу о частичном обрушении горнолыжной трассы «Снежком». Об этом со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области сообщает RT.

Инцидент произошёл 11 ноября при сносе очередной колонны «Снежкома». В результате чего часть конструкции упала на прилегающую проезжую часть, повредив 129 автомобилей и окна расположенных рядом квартир многоэтажных домов. Пострадали три человека.

По данным ведомства, задержанный подозревается в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ. В ходе допроса он признал вину в полном объеме.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил «Радиоточке НСН», что владельцы повреждённых автомобилей в Красногорке смогут получить компенсации только после завершения следствия.

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Следственный Комитет РфУголовное ДелоОбрушениеПодмосковье

