СМИ: В Москве эвакуируют Дом культуры «ГЭС-2»

В центре российской столицы эвакуируют Дом культуры «ГЭС-2». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что в здании сработала сигнализация, по громкой связи объявили о необходимости покинуть помещения.

Посетителей «ГЭС-2» выводят на улицу и просят их отойти дальше от здания к набережной. Причина эвакуации выясняется.

ФОТО: ГЭС-2 / Глеб Леонов
