СМИ: В Москве эвакуируют Дом культуры «ГЭС-2»
13 ноября 202518:24
В центре российской столицы эвакуируют Дом культуры «ГЭС-2». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что в здании сработала сигнализация, по громкой связи объявили о необходимости покинуть помещения.
Посетителей «ГЭС-2» выводят на улицу и просят их отойти дальше от здания к набережной. Причина эвакуации выясняется.
Ранее Мэр Самары Иван Носков назвал фейком сообщения об эвакуации одного из районов города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
