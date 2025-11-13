В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией
В случае открытия границы с Россией власти Финляндии возобновят движение лишь частично. Как пишет RT, об этом заявил руководитель подразделения пограничной безопасности погранохраны страны Юсси Напола.
По его словам, в ходе обсуждения вопроса открытия финско-российкой границы необходимо учитывать «уровень потребности в пересечении в разных частях восточной границы».
«Мы бы оценили объём трафика и на основе этого обдумали бы, сколько КПП пересечения открыть и какие установить часы работы», - заключил он.
Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что пограничные переходы с Россией останутся закрытыми из-за «высокой угрозы направляемой миграции со стороны РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Начальника строительного участка задержали по делу об обрушении части «Снежкома»
- СМИ: В Москве эвакуируют Дом культуры «ГЭС-2»
- В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией
- Тренер Балахнин назвал причину отсутствия мотивации у сборной России
- «Новаторство вместо фастфуда»: Что ждут звезды от премии «Все Цвета Джаза»
- Россиянам пообещали удорожание авиабилетов к Новому году
- Банки России предотвратили хищение 3,5 трлн рублей клиентов
- Миронов ответил на призыв к прекращению огня на Украине словами Ильфа и Петрова
- В Бундестаге назвали ошибкой отказ канцлера Мерца передать Украине Taurus
- Политолога Екатерину Шульман внесли в список террористов и экстремистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru