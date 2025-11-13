В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией

По его словам, в ходе обсуждения вопроса открытия финско-российкой границы необходимо учитывать «уровень потребности в пересечении в разных частях восточной границы».

«Мы бы оценили объём трафика и на основе этого обдумали бы, сколько КПП пересечения открыть и какие установить часы работы», - заключил он.

Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что пограничные переходы с Россией останутся закрытыми из-за «высокой угрозы направляемой миграции со стороны РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

