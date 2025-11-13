«Новаторство вместо фастфуда»: Что ждут звезды от премии «Все Цвета Джаза»
Светлана Сурганова сказала в эфире НСН, что ждет от джаза гармонии мелодии и математики, Сергей Шнуров сравнил эту музыку с «эмоциональным бутиком», а Сергей Бурунов рассказал о спонтанном эксперименте.
Музыка: Фастфуд и джазовая математика
Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова и рулевой «Ленинграда» Сергей Шнуров в интервью НСН рассказали о своем отношении к джазу в преддверии церемонии вручения XI ежегодной премии «Все Цвета Джаза», которая пройдет 19 ноября в Москве.
Члены жюри премии, народные артисты России Игорь Бутман и Даниил Крамер раскрыли, что будет «за кадром» голосования, а актер Сергей Бурунов рассказал о своих джазовых экспериментах.
Со соей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
***
В ближайшие выходные главные рок-звезды страны порадуют фанатов в разных регионах России. Вячеслав Бутусов отправится в Южно-Сахалинск и Владивосток, Гарик Сукачев – в Архангельск, «Алиса» выступит в Вологде, а «Чайф» - в Ярославле.
«Ленинград» зажжет фанатов в Перми, а Светлана Сурганова отметит 14 ноября день рождения концертом в Челябинске, после чего выступит в Москве. Лидер группы «Сурганова и Оркестр» назвала джаз сложной музыкой, пожелав молодым джазменам больше экспрессии, чем математики.
«Для меня джаз – это сложная музыка. Там, где есть мелодия, это откликается, а когда начинаются сложные настройки и гармонические импровизации, там я уже не ориентируюсь. Мне в этом плане не хватает грамотности и наслушанности, но я с удовольствием хотела бы этот пробел в себе закрыть. Участникам премии и молодым джазменам я бы хотела пожелать больше экспрессии, драйва и мелодизма. Все-таки в музыке, мне кажется, главное – это мелодия. Куда ни посмотри, начиная от Генделя, Моцарта, Бетховена, Баха или Паганини, все-таки первичной должна быть мелодия. Не только математика и какая-то интеллектуальная сложность, а все-таки душа и мелодичность», - подчеркнула певица.
Со своей стороны, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал джаз искусством. которое надо понимать, а не потреблять.
«Джаз – это на последний музыкальный оплот, где человек побеждает машину. Сейчас почти вся музыка подчинена метроному, общему правилу статичного ритма. Но джаз здесь исключение, это не фастфуд - то, чем стали остальные жанры. Его нужно любить и понимать, а не потреблять. Его нужно слышать и желательно живьем. Это эмоциональный бутик, искусство не для всех, и этим он прекрасен», – пояснил Шнур.
«Все Цвета Джаза»: Новаторы и послевкусие
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Наследники» с Владимиром Машковым в постановке Театра Олега Табакова а также мюзиклы «Любовь без памяти» и «Вальс-Бостон».
Ну а в театре «ОДЕОН» 19 ноября состоится церемония вручения XI ежегодной премии «Все Цвета Джаза», в жюри которой вошел народный артист России, джазовый пианист и композитор Даниил Крамер.
«Конкурсы — это продвижение молодых ребят, продвижение талантливых людей. Без них труднее было бы выявлять молодых, перспективных, классных исполнителей. Так что оценить этих исполнителей - это означает дать им дорогу. Хороший джазовый проект - это проект, создающий образы, которые гарантированно воздействуют на публику. Это проект, при котором публика не замечает времени в процессе исполнения, который оставляет послевкусие. То есть люди, которые ушли после концерта, не забывают его, а помнят – вот это хороший джазовый проект», - объяснил Крамер НСН.
Другой член жюри, народный артист России Игорь Бутман сравнил джаз с разными стилями живописи, отметив, что новаторские работы двигают искусство вперед.
«Представьте себе искусствоведа, который лично любит импрессионизм, но при этом способен оценить гениальность Пикассо. Важно понимать: если музыка не совпадает с моими личными предпочтениями, это не означает, что она плохая или незначительная. Наоборот, иногда именно такие «неудобные», новаторские работы двигают искусство вперед. Поэтому в жюри я выступаю не как слушатель Игорь Бутман, а как эксперт, который должен разглядеть талант. Ведь джаз – это про свободу», – подчеркнул он.
Кино: Иллюзия и искренность
Новый киноуикенл стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет продолжение знаменитой франшизы «Иллюзия обмана 3» с Джесси Айзенбергом и Вуди Харрельсоном.
По мнению экспертов, эта картина может бросить вызов фильмам-миллиардерам «Горыныч» и «Алиса в Стране чудес». Актер Сергей Бурунов, сыгравшей в «Алисе» Синюю гусеницу, объяснил НСН, как джаз заставил играть новыми красками песню «От улыбки всем светлей», которую он исполнил на концерте Антона Беляева.
«Идея родилась совершенно спонтанно, хотелось сделать что-то тёплое и узнаваемое, но с изюминкой. Я сразу вспомнил эту песню из детства, ведь она несёт в себе чистую и светлую энергию. Мне захотелось раскрыть её скрытый гармонический потенциал, показать, что даже в самой простой мелодии можно найти глубину для импровизации. В итоге мы попробовали придать ей лёгкий джазовый ритм и новые краски. Получилось, на мой взгляд, очень искренне», – отметил Бурунов.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
