1

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова и рулевой «Ленинграда» Сергей Шнуров в интервью НСН рассказали о своем отношении к джазу в преддверии церемонии вручения XI ежегодной премии «Все Цвета Джаза», которая пройдет 19 ноября в Москве.

Члены жюри премии, народные артисты России Игорь Бутман и Даниил Крамер раскрыли, что будет «за кадром» голосования, а актер Сергей Бурунов рассказал о своих джазовых экспериментах.

Со соей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

В ближайшие выходные главные рок-звезды страны порадуют фанатов в разных регионах России. Вячеслав Бутусов отправится в Южно-Сахалинск и Владивосток, Гарик Сукачев – в Архангельск, «Алиса» выступит в Вологде, а «Чайф» - в Ярославле.

«Ленинград» зажжет фанатов в Перми, а Светлана Сурганова отметит 14 ноября день рождения концертом в Челябинске, после чего выступит в Москве. Лидер группы «Сурганова и Оркестр» назвала джаз сложной музыкой, пожелав молодым джазменам больше экспрессии, чем математики.

«Для меня джаз – это сложная музыка. Там, где есть мелодия, это откликается, а когда начинаются сложные настройки и гармонические импровизации, там я уже не ориентируюсь. Мне в этом плане не хватает грамотности и наслушанности, но я с удовольствием хотела бы этот пробел в себе закрыть. Участникам премии и молодым джазменам я бы хотела пожелать больше экспрессии, драйва и мелодизма. Все-таки в музыке, мне кажется, главное – это мелодия. Куда ни посмотри, начиная от Генделя, Моцарта, Бетховена, Баха или Паганини, все-таки первичной должна быть мелодия. Не только математика и какая-то интеллектуальная сложность, а все-таки душа и мелодичность», - подчеркнула певица.

Со своей стороны, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал джаз искусством. которое надо понимать, а не потреблять.

«Джаз – это на последний музыкальный оплот, где человек побеждает машину. Сейчас почти вся музыка подчинена метроному, общему правилу статичного ритма. Но джаз здесь исключение, это не фастфуд - то, чем стали остальные жанры. Его нужно любить и понимать, а не потреблять. Его нужно слышать и желательно живьем. Это эмоциональный бутик, искусство не для всех, и этим он прекрасен», – пояснил Шнур.

