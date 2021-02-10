Бывший помощник Ельцина объяснил решение выбрать Путина преемником
Бывший помощник Ельцина Георгий Сатаров заявил, что первому президенту России Борису Ельцину в качестве преемника нужен был человек, способный «сохранить достигнутое».
В интервью YouTube-каналу «Школа гражданского просвещения» политолог рассказал, что дефолт 1998 года стал для Ельцина «совершенно жутким шоком». Он добавил, что после этого первому президенту, сперва рассматривавшего в качестве преемника кого-то «вроде Немцова», понадобился уже «охранитель».
По словам Сатарова, в итоге Ельцин стал искать преемника среди «служивых людей», а Путин был одним из них.
Также политолог добавил, что Ельцин переживал из-за того, что к выборам 1996 года не подготовил достойного кандидата и был готов снова бороться за пост президента в случае «если не будет сильного кандидата, готового победить коммунистов».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отличительной чертой экс-президента Ельцина была способность брать ответственность за свои действия и судьбу страны. По словам главы государства, Россия «должна помнить о таких людях», как Ельцин.
Ельцин стал президентом России в 1991 году, а в 1996 году был переизбран на второй срок. В новогоднем обращении 31 декабря 1999 года он объявил о своей отставке и назначил исполняющим обязанности президента экс-главу ФСБ Владимира Путина.
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