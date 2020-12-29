«Наступит конец». Дугин о преемнике Путина
Философ, лидер Международного евразийского движения в эфире НСН оценил список возможных будущих президентов от Жириновского и дал им исчерпывающие характеристики.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных преемников президента России Владимира Путина. В его список вошли премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, экс-президент Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, а также мэр Москвы Сергей Собянин. При этом Жириновский заключил, что президентом в 2024 году станет он сам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема преемников главы государства всегда вызывает «живой интерес на политическом небосклоне России». Комментируя озвученный Жириновским список возможных преемников Путина, представитель Кремля отметил, что заявление лидера ЛДПР сделаны на основе «богатейшего политического опыта».
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН рассказал, как стоит воспринимать заявление Жириновского.
«Путин отличается определенной непредсказуемостью. Этот список говорит о маскировке Путина. Спустя 20 лет мы рассматриваем в качестве преемников охранников, людей без качеств, без идеологии, либералов или патриотов. Это говорит, что в путинской России нет никакой идеологической доминанты, кроме него самого. За ним может последовать кто угодно, хоть кот в мешке. Кого бы он ни назначил преемником, все скажут - я так и знал! А после этого наступит конец», - считает Дугин.
По его словам, такой разноплановый список кандидатов говорит о полной неизвестности будущего.
«Шойгу - кандидат одной России, Кудрин - противоположной России, Мишустин - никакой России, Дюмин - телохранитель. В этом списке есть все, а преемника в нем может и не быть. Путин прекрасно контролирует настоящее, но не будущее. Осталось несколько часов до рассвета, а пока тьма самая темная. Мы подходим к новому началу русской истории», - заключил философ.
Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции объявил, что ещё не принял решение о новом президентском сроке. Российский лидер неоднократно подчёркивал, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания общества.
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