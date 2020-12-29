«Наступит конец». Дугин о преемнике Путина

«Путин отличается определенной непредсказуемостью. Этот список говорит о маскировке Путина. Спустя 20 лет мы рассматриваем в качестве преемников охранников, людей без качеств, без идеологии, либералов или патриотов. Это говорит, что в путинской России нет никакой идеологической доминанты, кроме него самого. За ним может последовать кто угодно, хоть кот в мешке. Кого бы он ни назначил преемником, все скажут - я так и знал! А после этого наступит конец», - считает Дугин.



По его словам, такой разноплановый список кандидатов говорит о полной неизвестности будущего.



«Шойгу - кандидат одной России, Кудрин - противоположной России, Мишустин - никакой России, Дюмин - телохранитель. В этом списке есть все, а преемника в нем может и не быть. Путин прекрасно контролирует настоящее, но не будущее. Осталось несколько часов до рассвета, а пока тьма самая темная. Мы подходим к новому началу русской истории», - заключил философ.



Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции объявил, что ещё не принял решение о новом президентском сроке. Российский лидер неоднократно подчёркивал, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания общества.

