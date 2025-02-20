Миллионы на «чертовщину»: Финансовые проверки Трампа и Маска добрались до Украины
Трамп заявил, что администрация Байдена потратила сотни миллионов долларов на непонятную «чертовщину», Маск проверяет запасы страны, шутит про вампиров и готов заняться Украиной, которая «потеряла» половину средств США.
Американский предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск с момента инаугурации Дональда Трампа в январе уже успел принять ряд резонансных решений на своей новой должности. СМИ называют бизнесмена главным политиком страны, а ведомства и министерства боятся не просто проверок от Маска, а и вовсе закрытий.
Маск призвал избавляться от лишних, никому не нужных ведомств, «как от сорняков». По его словам, США ждут банкротства, если правительство продолжит тратить бюджет, как «пьяный матрос».
Глава DOGE активно подсчитывает лишние траты в стране, докладывая обо всем новому главе Белого дома, который во всем его поддерживает.
СОТНИ МИЛЛИОНОВ НА «ЧЕРТОВЩИНУ»
Так, накануне Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Майами, с подачи Маска заявил, что администрация Джо Байдена потратила сотни миллионов долларов на непонятную «чертовщину».
«Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов на «Улицу Сезам» для Ирака. Я знаю, как это делается. 50 тысяч тратишь на съемочную группу и даешь им сверху пару баксов и все. Не 20 миллионов», - приводят слова Трампа местные телеканалы.
Еще 520 млн долларов, по словам Трампа, получил консультант, нанятый для создания инвестцентра в Африке, а 100 млн якобы пошли на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС.
Также Трамп сообщил, что команда Байдена спокойно выделила 25 млн долларов на «продвижение консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии», «учитывая, что никто даже не знает, что это такое».
Трамп и Маск настолько перестали доверять предшественникам, что решили перепроверить «запасы» страны. Так, Илон Маск указал на необходимость провести аудит в Форт-Ноксе, где хранится половина золотого запаса США, чтобы убедиться в сохранности желтого металла. В соцсети Х Маск задается вопросом, может ли кто-то подтвердить, что золото не было украдено из Форт-Нокса, намекая, что помочь в этом вопросе может только очередная проверка.
Упражняясь в эпитетах и метафорах, Маск недавно пошутил, что в США живут вампиры, которые получают социальные выплаты от государства. Так он прокомментировал информацию о том, что официальное число получающих социальные пособия американцев (394 миллиона) значительно превышает численность населения США (334 миллиона человек).
«Это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (романтическое фэнтези о вампирах режиссера Кэтрин Хардвик. - НСН) реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия», - отметил Маск.
А какие-то средства и вовсе просто «где-то случайно потерялись», заверил Маск. По его словам, Минфин США отправлял деньги без идентификационного кода TAS, который связывает казначейский платеж с бюджетной статьей. Теперь без этого кода невозможно отследить транзакции на сумму около 4,7 трлн долларов.
До этого Дональд Трамп назначил государственного секретаря США Марка Рубио временно исполняющим обязанности руководителя Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас Агентство проходит реорганизацию и пересмотр программ иностранной помощи из-за громких нарушений, которые раскрылись при Трампе.
Белой дом опубликовал целый список «подозрительных расходов». Особое внимание уделяется финансированию некоммерческой организации, связанной с террористическими группировками. Также упоминается поддержка сирийских боевиков, предположительно связанных с запрещенной террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая группировка).
Сотни миллионов долларов были направлены на создание каналов ирригации и закупку удобрений в Афганистане, что в итоге используется в производстве героина. Десятки тысяч долларов Агентство потратило на «трансгендерную оперу» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Колумбии и на «трансгендерные комиксы» в Перу.
УКРАИНУ ПРОВЕРЯТ ОТДЕЛЬНО
Накануне Илон Маск поддержал идею провести аудит на Украине, оценить, куда и сколько Киев потратил средств, которые Вашингтон передал в качестве помощи. Свое мнение он выразил в комментарии к посту в соцсети Х.
«Теперь пришло время Илону и DOGE провести аудит денег, отправленных на Украину», – написал американский политический активист Чарли Кирк, на что Маск кратко ответил «ОК».
До этого «проехался» по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его тратам лично Дональд Трамп.
«Подумайте только: имевший скромный успех комик Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть…США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, причем европейские деньги гарантированы, а США не получат ничего взамен. Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, пропала», - сказал Трамп журналистам, назвав Зеленского «диктатором без выборов».
Досталась от экономной коалиции Трампа и Маска и европейским бюджетам. Так, Илон Маск с сарказмом поинтересовался, от кого Европа вынуждена сегодня защищаться.
«Подождите, почему американские налогоплательщики покрывают 2/3 расходов на оборону Европы? Это не имеет смысла. Обороны от кого?», - написал он, вновь вступая в диалог с обычным пользователем в соцсети X.
19 февраля в DOGE официально заявили, что благодаря тщательным проверкам сэкономлено уже $55 миллиардов, но данные показывают гораздо меньшую сумму, пишет Bloomberg.
После «претензий» аналитиков на сайте DOGE появилось более подробное описание действий, включая около 700 отмененных контрактов.
Но Илон Маск не остановился и на этом. Недавно он заявил, что обратится лично к Трампу с предложением о «дивидендах DOGE», которые дадут налогоплательщикам возврат в размере 5000 долларов, профинансированных за счет сэкономленных средств Департамента эффективности государственного управления, который уже нарекли Департаментом проверок.
До этого Трамп заявлял, что американская пресса хочет рассорить его с Илоном Маском.
В феврале американский журнал Time представил обложку нового выпуска, на котором глава Tesla и SpaceX Илон Маск сидит за рабочим местом президента США.
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