Миллионы на «чертовщину»: Финансовые проверки Трампа и Маска добрались до Украины

«Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов на «Улицу Сезам» для Ирака. Я знаю, как это делается. 50 тысяч тратишь на съемочную группу и даешь им сверху пару баксов и все. Не 20 миллионов», - приводят слова Трампа местные телеканалы.

Еще 520 млн долларов, по словам Трампа, получил консультант, нанятый для создания инвестцентра в Африке, а 100 млн якобы пошли на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС.

Также Трамп сообщил, что команда Байдена спокойно выделила 25 млн долларов на «продвижение консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии», «учитывая, что никто даже не знает, что это такое».

Трамп и Маск настолько перестали доверять предшественникам, что решили перепроверить «запасы» страны. Так, Илон Маск указал на необходимость провести аудит в Форт-Ноксе, где хранится половина золотого запаса США, чтобы убедиться в сохранности желтого металла. В соцсети Х Маск задается вопросом, может ли кто-то подтвердить, что золото не было украдено из Форт-Нокса, намекая, что помочь в этом вопросе может только очередная проверка.

Упражняясь в эпитетах и метафорах, Маск недавно пошутил, что в США живут вампиры, которые получают социальные выплаты от государства. Так он прокомментировал информацию о том, что официальное число получающих социальные пособия американцев (394 миллиона) значительно превышает численность населения США (334 миллиона человек).

«Это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (романтическое фэнтези о вампирах режиссера Кэтрин Хардвик. - НСН) реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия», - отметил Маск.

А какие-то средства и вовсе просто «где-то случайно потерялись», заверил Маск. По его словам, Минфин США отправлял деньги без идентификационного кода TAS, который связывает казначейский платеж с бюджетной статьей. Теперь без этого кода невозможно отследить транзакции на сумму около 4,7 трлн долларов.

До этого Дональд Трамп назначил государственного секретаря США Марка Рубио временно исполняющим обязанности руководителя Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас Агентство проходит реорганизацию и пересмотр программ иностранной помощи из-за громких нарушений, которые раскрылись при Трампе.

Белой дом опубликовал целый список «подозрительных расходов». Особое внимание уделяется финансированию некоммерческой организации, связанной с террористическими группировками. Также упоминается поддержка сирийских боевиков, предположительно связанных с запрещенной террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая группировка).

Сотни миллионов долларов были направлены на создание каналов ирригации и закупку удобрений в Афганистане, что в итоге используется в производстве героина. Десятки тысяч долларов Агентство потратило на «трансгендерную оперу» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Колумбии и на «трансгендерные комиксы» в Перу.



УКРАИНУ ПРОВЕРЯТ ОТДЕЛЬНО

Накануне Илон Маск поддержал идею провести аудит на Украине, оценить, куда и сколько Киев потратил средств, которые Вашингтон передал в качестве помощи. Свое мнение он выразил в комментарии к посту в соцсети Х.