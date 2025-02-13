Илон Маск призвал избавляться от многочисленных ведомств, как от сорняков

«Если не убрать корни сорняка, ему проще отрасти обратно. Так что нам нужно убирать ведомства целиком. Многие из них», - подчеркнул он.

По его словам, это необходимо сделать даже если у оставшихся госорганов прибавится работы. Маск также заверил, что это будет шагом в верном направлении и заложит фундамент для благоденствия, которое продлится десятки или даже сотни лет. Глава DOGE также обратил внимание на то, что в настоящее время в США действуют примерно 450 различных ведомств.

«Это почти что в среднем по два ведомства за каждый год со времен основания США», - возмутился предприниматель.

Ранее Илон Маск заявил о необходимости «тщательного пересмотра» НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

