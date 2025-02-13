Илон Маск призвал избавляться от многочисленных ведомств, как от сорняков

Соратник Дональда Трампа, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE), миллиардер Илон Маск призвал избавляться от лишних, никому не нужных ведомств, как от сорняков. Об этом он заявил на Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

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«Если не убрать корни сорняка, ему проще отрасти обратно. Так что нам нужно убирать ведомства целиком. Многие из них», - подчеркнул он.

По его словам, это необходимо сделать даже если у оставшихся госорганов прибавится работы. Маск также заверил, что это будет шагом в верном направлении и заложит фундамент для благоденствия, которое продлится десятки или даже сотни лет. Глава DOGE также обратил внимание на то, что в настоящее время в США действуют примерно 450 различных ведомств.

«Это почти что в среднем по два ведомства за каждый год со времен основания США», - возмутился предприниматель.

Ранее Илон Маск заявил о необходимости «тщательного пересмотра» НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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