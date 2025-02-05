Володин назвал USAID настоящей криминальной сетью
Агентство США по международному развитию (USAID) превратилось в настоящую криминальную сеть, которая имеет свои представительства в более чем 100 странах мира, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил, USAID готовило госперевороты в разных странах. Так, от такой помощи в «продвижении демократии» пострадали Молдавия, Украина, Армения, Грузия, Куба, Никарагуа, Венесуэла и другие страны.
Так же он подчеркнул, что на бывшие союзные республики с этой целью USAID потратило более $2 млрд за последнее десятилетие, а 52% этой суммы вообще ушло на Украину.
По его словам, важно, чтобы виновные в совершенных USAID преступлениях понесли наказание и подобное не повторилось.
Ранее стало известно, что новым исполняющим обязанности директора USAID стал госсекретарь США Марко Рубио, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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