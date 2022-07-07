Миллиардер Мельниченко перебрался в Эмираты
Российский предприниматель Андрей Мельниченко получил гражданство ОАЭ и вместе с семьей поселился в одном из эмиратов, сообщает журнал Forbes.
По информации издания к российскому бизнесмену с предложением получить гражданство обратились сами власти Эмиратов.
В начале марта Мельниченко угодил в черный список Евросоюза. В качестве одной из причин этого в Брюсселе назвали присутствие предпринимателя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, после начала «спецоперации» российских Вооруженных сил на Украине.
Предприниматель не раз заявлял, что эти санкции незаконны, а конфликт двух братских народов необходимо прекратить.
До введения ограничений Мельниченко на протяжении 15 лет жил в Швейцарии, в городе Санкт-Мориц, где построил свой дом.
После попадания в стоп-лист Евросоюза бизнесмен перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима», а также членом совета директоров и неисполнительным директором в обеих компаниях.
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