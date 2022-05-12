Совладелица кафе «Андерсон» Анастасия Татулова покинула РФ

Совладелица семейных кафе «Андерсон» покинула Россию вместе с семьей. Об этом сообщается в ряде новостных телеграм-каналов.

По данным канала brief, идут переговоры по продаже бизнеса. Согласно источникам, отъезд из страны связан с ее общественной деятельностью.

Татулова занимала должность общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства. Ранее в конце марта она заявила в интервью НСН, что ситуация с поставками продуктов в рестораны не ухудшилась и не улучшилась за последний месяц после введения санкций и резкого обрушения рубля.



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ФОТО: newanons.ru
ТЕГИ:Выезд За Границу
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