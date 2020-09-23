Милиция разгоняет протестующих в Минске водометами
Правоохранительные органы применяют водометы и иные спецсредства для разгона участников митинга против инаугурации президента Александра Лукашенко в центре Минска. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, протестующих было около 2 тысяч человек, они собрались на проспекте Победителей и у здания музея Великой Отечественной войны. Силовики задержали около 10 человек, а также оттеснили участников протестов от здания музея с помощью водометов.
О пострадавших не сообщается. Площадь перед зданием музея взята в оцепление силовыми структурами. Проспект Победителей перекрыт.
Инаугурация Лукашенко состоялась в среду 23 сентября, однако о ней не было известно заранее. Церемония была произведена в столичном Дворце Независимости.
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