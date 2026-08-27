МИД: Зеленский и его клика ударами по ЗАЭС провоцируют катастрофу

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение ударами по Запорожской АЭС (ЗАЭС) провоцируют ядерную катастрофу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT.

Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало комментарий в связи с атакой дрона ВСУ на площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива ЗАЭС в минувшую среду.

«Зеленский и его клика позволяют себе все более безрассудные выходки», – подчеркнула дипломат.

МИД заявил о риске радиационной аварии на ЗАЭС из-за новой атаки ВСУ

Захарова отметила, что действия Киева демонстрируют готовность к подрыву ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе. Она подчеркнула, что такие удары стали бы невозможны без постоянной поддержки киевского режима со стороны западных стран.

Именно такая поддержка, по ее словам, внушает Киеву ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые авантюры против атомной станции.

Ранее Захарова заявила, что Украина сорвала поездку генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Мария ЗахароваБеспилотникиВладимир ЗеленскийМид РФ

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