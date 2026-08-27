МИД: Зеленский и его клика ударами по ЗАЭС провоцируют катастрофу

Захарова отметила, что действия Киева демонстрируют готовность к подрыву ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе. Она подчеркнула, что такие удары стали бы невозможны без постоянной поддержки киевского режима со стороны западных стран.

Именно такая поддержка, по ее словам, внушает Киеву ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые авантюры против атомной станции.

Ранее Захарова заявила, что Украина сорвала поездку генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

