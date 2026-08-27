СМИ: В Москве Mercedes влетел на тротуар и сбил четырех человек

Внедорожник вылетел на тротуар, на котором находились пешеходы, после столкновения с другой машиной на юго-западе Москвы, сообщает Telegram-канал Shot.

В ДТП в аэропорту Антальи пострадали пять россиян, в том числе один ребенок

Авария произошла на улице Каховка в районе Зюзино возле торгового центра Prime Plaza. Mercedes столкнулся с Haval, после чего уже врезался в столб и вылетел на тротуар. В этот момент там стояли люди. По кадрам с места ДТП видно, что иномарка сильно разбита и после аварии задымилась.

По предварительным данным «Мерседес» снес четырех пешеходов. Всего же в аварии пострадали минимум шесть человек. На месте происшествия работают экстренные службы.

Позже стало известно, что виновник аварии с места ДТП скрылся, а из шестерых пострадавших пешеходов четверо были госпитализированы.

Ранее в Нижнем Новгороде автомобиль протаранил автобусную остановку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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