СМИ: В Москве Mercedes влетел на тротуар и сбил четырех человек

Авария произошла на улице Каховка в районе Зюзино возле торгового центра Prime Plaza. Mercedes столкнулся с Haval, после чего уже врезался в столб и вылетел на тротуар. В этот момент там стояли люди. По кадрам с места ДТП видно, что иномарка сильно разбита и после аварии задымилась.

По предварительным данным «Мерседес» снес четырех пешеходов. Всего же в аварии пострадали минимум шесть человек. На месте происшествия работают экстренные службы.

Позже стало известно, что виновник аварии с места ДТП скрылся, а из шестерых пострадавших пешеходов четверо были госпитализированы.

Ранее в Нижнем Новгороде автомобиль протаранил автобусную остановку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

