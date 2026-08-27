СМИ: В Москве Mercedes влетел на тротуар и сбил четырех человек
Внедорожник вылетел на тротуар, на котором находились пешеходы, после столкновения с другой машиной на юго-западе Москвы, сообщает Telegram-канал Shot.
Авария произошла на улице Каховка в районе Зюзино возле торгового центра Prime Plaza. Mercedes столкнулся с Haval, после чего уже врезался в столб и вылетел на тротуар. В этот момент там стояли люди. По кадрам с места ДТП видно, что иномарка сильно разбита и после аварии задымилась.
По предварительным данным «Мерседес» снес четырех пешеходов. Всего же в аварии пострадали минимум шесть человек. На месте происшествия работают экстренные службы.
Позже стало известно, что виновник аварии с места ДТП скрылся, а из шестерых пострадавших пешеходов четверо были госпитализированы.
Ранее в Нижнем Новгороде автомобиль протаранил автобусную остановку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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