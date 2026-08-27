Нарколог предупредил об опасности алкоголя в качестве снотворного

Частое употребление алкоголя перед сном разрушает структуру сна и может привести к хронической бессоннице. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр-нарколог Илья Барна.

По словам врача, алкоголь действительно помогает заснуть, так как снижает тревогу и расслабляет мышцы. Однако он нарушает архитектуру сна и подавляет выработку мелатонина — даже небольшая доза снижает его производство на десятки процентов. При хроническом употреблении отказ от спиртного может обернуться тяжелой бессонницей, которую трудно лечить медикаментами.

Нарколог дал советы по снижению вреда от алкоголя

Алкоголь также угнетает REM-фазу сна, необходимую для обработки информации и консолидации памяти. Когда его действие ослабевает, мозг пытается компенсировать потерю, что приводит к учащению REM-фаз под утро — появляются яркие сновидения, потливость, тахикардия и раннее пробуждение.

Эксперт предупреждает: алкоголь как снотворное — это «сон взаймы». Нарушенный сон восстанавливается месяцами, а утренняя разбитость толкает человека к повторному приему спиртного, замыкая круг бессонницы. Врач советует не использовать алкоголь для засыпания и обращаться к специалистам при проблемах со сном.

Употребление некоторых продуктов также может привести к тому, что человеку станет значительно сложнее заснуть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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