Нарколог предупредил об опасности алкоголя в качестве снотворного
Частое употребление алкоголя перед сном разрушает структуру сна и может привести к хронической бессоннице. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр-нарколог Илья Барна.
По словам врача, алкоголь действительно помогает заснуть, так как снижает тревогу и расслабляет мышцы. Однако он нарушает архитектуру сна и подавляет выработку мелатонина — даже небольшая доза снижает его производство на десятки процентов. При хроническом употреблении отказ от спиртного может обернуться тяжелой бессонницей, которую трудно лечить медикаментами.
Алкоголь также угнетает REM-фазу сна, необходимую для обработки информации и консолидации памяти. Когда его действие ослабевает, мозг пытается компенсировать потерю, что приводит к учащению REM-фаз под утро — появляются яркие сновидения, потливость, тахикардия и раннее пробуждение.
Эксперт предупреждает: алкоголь как снотворное — это «сон взаймы». Нарушенный сон восстанавливается месяцами, а утренняя разбитость толкает человека к повторному приему спиртного, замыкая круг бессонницы. Врач советует не использовать алкоголь для засыпания и обращаться к специалистам при проблемах со сном.
Употребление некоторых продуктов также может привести к тому, что человеку станет значительно сложнее заснуть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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