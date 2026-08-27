Нарколог предупредил об опасности алкоголя в качестве снотворного

Частое употребление алкоголя перед сном разрушает структуру сна и может привести к хронической бессоннице. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр-нарколог Илья Барна.

По словам врача, алкоголь действительно помогает заснуть, так как снижает тревогу и расслабляет мышцы. Однако он нарушает архитектуру сна и подавляет выработку мелатонина — даже небольшая доза снижает его производство на десятки процентов. При хроническом употреблении отказ от спиртного может обернуться тяжелой бессонницей, которую трудно лечить медикаментами.