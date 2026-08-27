Политолог оценил роль Ватикана в переговорах по Украине

Райнхардт допустил, что Ватикан может быть задействован в консультациях по отдельным темам, учитывая его опыт в посредничестве. Однако ожидать, что Ватикан станет новым Анкориджем или Абу-Даби, не стоит, резюмировал политолог.

«И, конечно, эти усилия, которые и ранее предпринимались и продолжают предприниматься, не стоит списывать со счетов», – подчеркнул доцент.

Ранее глава дипмиссии Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил, что святой престол готов предоставить любые добрые услуги в надежде на мирное урегулирование вооружённого конфликта на Украине, сообщает RT.

