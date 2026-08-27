Политолог оценил роль Ватикана в переговорах по Украине

Россия может консультироваться с Ватиканом по отдельным переговорным трекам в рамках урегулирования конфликта на Украине. Такую оценку «Ленте.ру» дал доцент МГИМО Роман Райнхардт.

Эксперт считает маловероятным использование Ватикана в качестве полноценной площадки для переговоров из-за политических и логистических причин. По его словам, для решения технических вопросов потребуется взаимодействие не только со святым престолом, но и с недружественными странами.

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Райнхардт допустил, что Ватикан может быть задействован в консультациях по отдельным темам, учитывая его опыт в посредничестве. Однако ожидать, что Ватикан станет новым Анкориджем или Абу-Даби, не стоит, резюмировал политолог.

«И, конечно, эти усилия, которые и ранее предпринимались и продолжают предприниматься, не стоит списывать со счетов», – подчеркнул доцент.

Ранее глава дипмиссии Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил, что святой престол готов предоставить любые добрые услуги в надежде на мирное урегулирование вооружённого конфликта на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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