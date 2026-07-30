Официальный представитель МИД подчеркнула, что такие действия украинских властей были бы невозможны без постоянной политической и военной поддержки Запада. Она также добавила, что Киев продолжает опасную политику, нацеленную на подрыв ядерной безопасности.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов в беседе с НСН рассказал, что стало причиной убийства главного инженера ЗАЭС.

