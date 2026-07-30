МИД заявил о риске радиационной аварии на ЗАЭС из-за новой атаки ВСУ
Москва осуждает попытку атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Киев рискует спровоцировать радиационную аварию, последствия которой затронут всю Европу.
В МИД пояснили, что целью очередного удара , нанесенного 30 июля, стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива — здание для размещения транспортера технологических контейнеров. Захарова отметила, что под обстрелы регулярно попадают рабочие подразделения, гражданский персонал станции и инфраструктура Энергодара.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что такие действия украинских властей были бы невозможны без постоянной политической и военной поддержки Запада. Она также добавила, что Киев продолжает опасную политику, нацеленную на подрыв ядерной безопасности.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов в беседе с НСН рассказал, что стало причиной убийства главного инженера ЗАЭС.
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