ЦБ выявил рост схем мошенничества с кредитами под залог квартир

В первом полугодии 2026 года Банк России выявил вдвое больше нелегальных кредиторов, чем годом ранее. Они выдают займы под залог квартир и при малейшей просрочке забирают жилье через суд, сообщается в обзоре регулятора, пишет РБК.

Как отмечается в документе, такие структуры ориентированы не на получение процентов, а на быстрое истребование залога и реализацию недвижимости по заниженной стоимости. При этом не важно, является ли квартира единственным жильем заемщика.