ЦБ выявил рост схем мошенничества с кредитами под залог квартир
В первом полугодии 2026 года Банк России выявил вдвое больше нелегальных кредиторов, чем годом ранее. Они выдают займы под залог квартир и при малейшей просрочке забирают жилье через суд, сообщается в обзоре регулятора, пишет РБК.
Как отмечается в документе, такие структуры ориентированы не на получение процентов, а на быстрое истребование залога и реализацию недвижимости по заниженной стоимости. При этом не важно, является ли квартира единственным жильем заемщика.
Среди выявленных схем — «возвратный лизинг», когда с клиентом подписывают договор купли-продажи объекта по заниженной цене и одновременно соглашение о лизинге на ту же недвижимость. Обычно такие кредиторы ведут судебные разбирательства по семи-десяти объектам, а залоги на торгах перекупают аффилированные лица.
Всего за полгода регулятор обнаружил 2891 субъекта с признаками нелегальной деятельности (включая финансовые пирамиды), что на 31% меньше прошлогоднего показателя. Однако число нелегальных кредиторов удвоилось. В ЦБ связывают это с ужесточением требований к легальным игрокам, что подталкивает граждан к теневым займам через соцсети и доски объявлений.
Ранее сенатор Шейкин сообщил о подделке мошенниками сервисов отслеживания посылок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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