OpenAI, Google и еще 100 компаний предупредили об угрозах ИИ
Более 100 ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта, включая Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic, подписали открытое письмо с призывом усилить кибербезопасность. Среди подписавших — также Capital One, MasterCard, Visa, Oracle и IBM, сообщает «Коммерсант».
Авторы письма предупреждают, что уже в ближайшие месяцы кибератаки с использованием ИИ станут более частыми и сложными. Текущих мер защиты будет недостаточно, и у мирового сообщества есть ограниченное время для усиления безопасности.
В обращении предлагается улучшать системы защиты с помощью технологий ИИ, а также призывается правительства координировать усилия, увеличивать инвестиции и предоставлять критически важным предприятиям доступ к ИИ-системам для противостояния угрозам.
Ранее OpenAI объявила о временной приостановке обучения своих самых продвинутых моделей искусственного интеллекта. Мера связана с нарастающими угрозами в области кибербезопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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