OpenAI, Google и еще 100 компаний предупредили об угрозах ИИ

Более 100 ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта, включая Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic, подписали открытое письмо с призывом усилить кибербезопасность. Среди подписавших — также Capital One, MasterCard, Visa, Oracle и IBM, сообщает «Коммерсант».

Авторы письма предупреждают, что уже в ближайшие месяцы кибератаки с использованием ИИ станут более частыми и сложными. Текущих мер защиты будет недостаточно, и у мирового сообщества есть ограниченное время для усиления безопасности.