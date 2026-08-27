Число пропавших в Непале после наводнения превысило тысячу человек
Число пропавших без вести в результате разрушительного наводнения в Непале превысило тысячу человек. Поток воды 26 августа снес целые здания и столбы, сообщает РЕН ТВ.
Зона бедствия покрыта плотным слоем ила и грязи, передвижение там крайне затруднено. Журналист Маниш Просад одним из первых попал на место катастрофы. По его словам, событие напоминало сход гигантской ледяной глыбы, когда ледники сошлись в одном месте. Наводнение затронуло реки Тришули, Бхоти-Коши и Нараяни на границе Китая и Непала.
По последним данным, погибли более 175 человек, более 1000 числятся пропавшими без вести. Полиция, вооруженные силы и армия совместно с администрацией ведут эвакуацию населения. Спасательные работы продолжаются. Обстановка в регионе остается сложной.
Совет по туризму Непала сообщил, что после наводнения спасли 31 иностранного гражданина, включая двоих поданных РФ, сообщает RT.
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