Число пропавших в Непале после наводнения превысило тысячу человек

По последним данным, погибли более 175 человек, более 1000 числятся пропавшими без вести. Полиция, вооруженные силы и армия совместно с администрацией ведут эвакуацию населения. Спасательные работы продолжаются. Обстановка в регионе остается сложной.

Совет по туризму Непала сообщил, что после наводнения спасли 31 иностранного гражданина, включая двоих поданных РФ, сообщает RT.

