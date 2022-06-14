МИД запретил 29 британским журналистам въезд в Россию

Также в черном списке заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин, замминистра обороны Соединенного Королевства Лео Докерти, командующие ВМС Великобритании, топ-менеджеры оборонной компании BAE Systems и другие.

Как утверждает МИД РФ, журналисты, которые внесенные в черный список, высказывают предвзятые оценки и таким образом «способствуют разжиганию русофобии в британском обществе». А лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, участвуют в принятии решений о поставках вооружений на Украину.



