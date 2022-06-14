МИД запретил 29 британским журналистам въезд в Россию
Россия запретила въезд на свою территорию 49 гражданам Великобритании, среди них 29 журналистов и 20 британских граждан, связанных с оборонным комплексом. В российском МИДе заявили, что это ответные меры на действия британских властей.
В стоп-лист попали журналисты The Guardian, The Daily Telegraph, Sky News, The Times, BBC, Channel 4 News, ITV, Daily Mail, The Independent, Financial Times, The Sunday Times.
Также в черном списке заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин, замминистра обороны Соединенного Королевства Лео Докерти, командующие ВМС Великобритании, топ-менеджеры оборонной компании BAE Systems и другие.
Как утверждает МИД РФ, журналисты, которые внесенные в черный список, высказывают предвзятые оценки и таким образом «способствуют разжиганию русофобии в британском обществе». А лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, участвуют в принятии решений о поставках вооружений на Украину.
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