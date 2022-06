МИД запретил 29 британским журналистам въезд в Россию

Россия запретила въезд на свою территорию 49 гражданам Великобритании, среди них 29 журналистов и 20 британских граждан, связанных с оборонным комплексом. В российском МИДе заявили, что это ответные меры на действия британских властей.

В стоп-лист попали журналисты The Guardian, The Daily Telegraph, Sky News, The Times, BBC, Channel 4 News, ITV, Daily Mail, The Independent, Financial Times, The Sunday Times.