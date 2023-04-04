В МИД предупредили, что Запад создаст вторую Украину в Азии

«Это "раскачивание" внутренней ситуации», - заключил он.

Соединенные Штаты не могут организовать международную блокаду России, несмотря на давление, которое Вашингтон оказывает на страны Латинской Америки, Азии и Африки. Такое заявление ранее сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он отметил, что Вашингтону не удается достичь своей цели. По словам Нарышкина, действия США являются грубым нарушением базовых, фундаментальных норм международного права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

