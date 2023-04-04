В МИД предупредили, что Запад создаст вторую Украину в Азии

Страны Азии беспокоят риски создания Западом «второй Украины» в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за действий США, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает «RTVI».

Он заявил о попытках Вашингтона инициировать всевозможные схемы сдерживания Пекина с провокационными действиями по нагнетанию ситуации вокруг Тайваня.

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«Это "раскачивание" внутренней ситуации», - заключил он.

Соединенные Штаты не могут организовать международную блокаду России, несмотря на давление, которое Вашингтон оказывает на страны Латинской Америки, Азии и Африки. Такое заявление ранее сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он отметил, что Вашингтону не удается достичь своей цели. По словам Нарышкина, действия США являются грубым нарушением базовых, фундаментальных норм международного права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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