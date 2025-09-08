«Бразилия еще в середине августа попросила организовать внеочередную встречу для того, чтобы обсудить вопрос совместного ответа на тарифную политику Трампа. От этой политики страдают многие страны Глобального Юга, в том числе БРИКС. Почему не будет участвовать Моди – трудно сказать. Может быть, потому что Моди только что был в Китае, где обсуждалась эта проблема. Но неважно, кто присутствует, мы видим главное, что эта тема дает новый толчок для обсуждения и вообще для консолидации незападных международных структур, в том числе ШОС и БРИКС. Она всех беспокоит, потому что Трамп ввел пошлины против всех. Внутри незападных организаций ведутся активные переговоры о том, как отвечать или противостоять этой политике. Так что и мероприятие в Тяньцзине и сегодняшнее мероприятие – это реакция на американскую политику», - рассказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США, судя по всему, потеряли Индию и Россию. Так, он опубликовал совместную фотографию Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди, указав, что Москва и Нью-Дели «ушли к глубокому и темному Китаю», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

