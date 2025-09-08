БРИКС на внеочередном саммите согласуют «реакцию» на пошлины Трампа
Пошлины, которые ввел Дональд Трамп, затронули многие незападные страны, поэтому у БРИКС назрела необходимость дать ответ, заявил НСН Александр Лукин.
Внеочередной онлайн-саммит БРИКС, который должен состояться 8 августа, будет посвящён обсуждению тарифной политики президента США Дональда Трампа и совместному реагированию на ее. Об этом НСН рассказал востоковед, профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин.
Сегодня в 15:00 мск начнется онлайн-саммит БРИКС, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Мероприятие, как утверждается, пройдет в закрытом формате, совместное заявление не планируется. Уточняется, что инициатором саммита стала Бразилия. В нем примут участие в том числе президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин. Премьер-министра Индии Нарендру Моди на встрече заменит глава МИД страны. Лукин, в частности, объяснил, с чем может быть связано отсутствие Моди на этой онлайн-встрече.
«Бразилия еще в середине августа попросила организовать внеочередную встречу для того, чтобы обсудить вопрос совместного ответа на тарифную политику Трампа. От этой политики страдают многие страны Глобального Юга, в том числе БРИКС. Почему не будет участвовать Моди – трудно сказать. Может быть, потому что Моди только что был в Китае, где обсуждалась эта проблема. Но неважно, кто присутствует, мы видим главное, что эта тема дает новый толчок для обсуждения и вообще для консолидации незападных международных структур, в том числе ШОС и БРИКС. Она всех беспокоит, потому что Трамп ввел пошлины против всех. Внутри незападных организаций ведутся активные переговоры о том, как отвечать или противостоять этой политике. Так что и мероприятие в Тяньцзине и сегодняшнее мероприятие – это реакция на американскую политику», - рассказал он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США, судя по всему, потеряли Индию и Россию. Так, он опубликовал совместную фотографию Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди, указав, что Москва и Нью-Дели «ушли к глубокому и темному Китаю», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
