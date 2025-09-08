«Никогда Евросоюз не был так близок к распаду. Но это не значит, что обязательно это произойдет сейчас. Кризис внутри ЕС все глубже и глубже. Если европейцы ничего не сделают, возможен распад. Орбан рассчитывает на то, что Евросоюз станет сильнее, одумается, он не против Европы, он против слабой Европы. Но пока света в конце тоннеля не видно. Многое делается для ускорения этого распада. Например, теперь европейцы больше думают об отмене права вето. Это будет уже другой ЕС, маленькие и средние страны могут подумать о своем уходе. Конечно, усложняется экономическая ситуация, а трения внутри ЕС все глубже и глубже. Если Украина станет членом ЕС, это усугубит этот кризис. Это станет последним гвоздиком в крышке гроба», - пояснил он.

Российский лидер Владимир Путин в своем выступлении в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия никогда не возражала против стремления Украины вступить в ЕС. При этом глава государства отметил, что присоединение к НАТО — это «другое дело», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

