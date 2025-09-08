Вступление Украины назвали последним «гвоздем в крышке гроба» Евросоюза
Венгерский журналист Габор Штир заявил НСН, что никогда Евросоюз не был так близок к распаду, как сегодня.
Вступление Украины станет решающим фактором для распада Евросоюза на фоне всех проблем и разногласий, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Европейский союз находится на грани распада и если текущие тенденции сохранятся, следующий семилетний бюджет может стать последним в истории ЕС. Об этом политик сообщил, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче. Штир уверен, что Орбан пытается вразумить европейских коллег.
«Никогда Евросоюз не был так близок к распаду. Но это не значит, что обязательно это произойдет сейчас. Кризис внутри ЕС все глубже и глубже. Если европейцы ничего не сделают, возможен распад. Орбан рассчитывает на то, что Евросоюз станет сильнее, одумается, он не против Европы, он против слабой Европы. Но пока света в конце тоннеля не видно. Многое делается для ускорения этого распада. Например, теперь европейцы больше думают об отмене права вето. Это будет уже другой ЕС, маленькие и средние страны могут подумать о своем уходе. Конечно, усложняется экономическая ситуация, а трения внутри ЕС все глубже и глубже. Если Украина станет членом ЕС, это усугубит этот кризис. Это станет последним гвоздиком в крышке гроба», - пояснил он.
Российский лидер Владимир Путин в своем выступлении в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия никогда не возражала против стремления Украины вступить в ЕС. При этом глава государства отметил, что присоединение к НАТО — это «другое дело», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
