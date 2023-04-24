МИД Венгрии сообщил о намерении ЕС поставлять еще больше оружия Украине
Желание продолжать поставки оружия Киеву до сих пор преобладает в Европейском союзе. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.
Он отметил, что настроения в ЕС меняются лишь в сторону поставок еще большего количества вооружений. По словам Сийярто, Венгрия не намерена менять свою позицию.
Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на опубликованные в Сети документы Пентагона сообщила, что украинской армии для перехода в контрнаступление не хватает танков и другого вооружения. Журналисты отметили, что предстоящие поставки техники и оружия окажутся на Украине слишком поздно, сообщает «Радиоточка НСН».
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