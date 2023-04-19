Шольц исключил поставки Украине новых типов вооружений
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад не планирует поставлять Украине новые типы вооружений. Его слова приводит агентство DPA.
Глава правительства Германии заверил, что западные страны продолжат оказывать Киеву военную помощь. О поставке новых типов вооружений речи сейчас не идет, уточнил Шольц.
Он не исключил, что потребность Украины в западном оружии «может сохраняться еще долго».
Киев может перенести контрнаступление на лето, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Причиной он назвал нехватку техники и боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».
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