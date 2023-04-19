Шольц исключил поставки Украине новых типов вооружений

Глава правительства Германии заверил, что западные страны продолжат оказывать Киеву военную помощь. О поставке новых типов вооружений речи сейчас не идет, уточнил Шольц.

Он не исключил, что потребность Украины в западном оружии «может сохраняться еще долго».

Киев может перенести контрнаступление на лето, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Причиной он назвал нехватку техники и боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».

