Шольц исключил поставки Украине новых типов вооружений

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад не планирует поставлять Украине новые типы вооружений. Его слова приводит агентство DPA.

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Глава правительства Германии заверил, что западные страны продолжат оказывать Киеву военную помощь. О поставке новых типов вооружений речи сейчас не идет, уточнил Шольц.

Он не исключил, что потребность Украины в западном оружии «может сохраняться еще долго».

Киев может перенести контрнаступление на лето, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Причиной он назвал нехватку техники и боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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